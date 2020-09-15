رئيس اتحاد الناشرين: معرض الإسكندرية سيعوض جزءا من الخسارة بعد كورونا

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، أن معرض الإسكندرية للكتاب، والذي يقام بأرض كوتة، يعد فرصة لدور النشر لتعويض جزء من خسارتها المادية فى الفترة السابقة بسبب كورونا.

وقال "عبده" لـ "الوطن"، "جميع الناشرين منتظرون إقامة المعارض منذ عدة أشهر، لذلك أتصور أن يكون هناك إقبال من دور النشر، على المشاركة فى معرض الإسكندرية، خاصة وأنه أول معرض بعد رفع الحظر عن المعارض، لذلك فالحدث مهم بالنسبة لجميع دور النشر"، مضيفًا: "نستقبل حاليًا رغبات دور النشر في المشاركة، وإذا كان عدد المتقدمين أكبر من المساحة المخصصة لهم، سنقوم بعمل قرعة".

وتابع "عبده" أنه يجرى التنسيق بين الاتحاد ووزارة الثقافة، "طلبت من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة الموافقة على إقامة معرض فى ساحة دار الأوبرا، بديلا عن المقترح السابق بإقامة معرض في أرض المعارض، كما يجري حاليا دراسة إقامة سلسلة من المعارض فى الأقاليم، وننتظر موافقات المحافظين".

وأعلنت وزيرة الثقافة استئناف أنشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 اكتوبر بأرض كوتة، وذلك بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستئناف انشطة معارض الكتاب فى مختلف المحافظات.

قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية للكتاب يقام على مساحة 3000 متر ويشهد مشاركة 134 دار نشر بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتى تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، الالتزام بارتداء الاقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الآمن، بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقًا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الأخرى فى مختلف المحافظات.