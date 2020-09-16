1150 وظيفة شاغرة بالسكة الحديد.. التقديم حتى 22 سبتمبر

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن 1150 وظيفة شاغرة لفنيين ومهندسين، بواقع 1000 فني و150 مهندسا، سيتم تعيينهم بالهيئة من خلال مسابقة رسمية، وسيتم التعيين وفقًا لأعلى معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في المسابقة والتي تضمنت الفنيين والمهندسين وهي كالآتي:

أولا- وظائف الفنيين:

1- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم اليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

2 - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

3- ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 28 عاما في تاريخ أول يوم تلقي قبول الطلبات.

4 - ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 70% أو تقدير عام جيد جدا لكل الوظائف.

5 - أن تتضح اللياقة الصحية حسب لائحة البيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

6 - يتم توريد مبلغ 750 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية للسكة الحديد تحت (1001 - 404)، مقابل رسوم الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا يرد هذا المبلغ في حالة التخلف عن الحضور أو تقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.

7 - يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة ومطابقة أصول المستندات.

8 - يلتزم المتقدم للمسابقة باتباع القوانين والتعليمات المعمول بها بالهيئة وفي حالة اجتيازه كافة الاختبارات.

وأكدت الهيئة على تقدم المستندات بعد توافر الشروط الموضحة سابقا ومن يرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شغل الوظيفة حتى يوم 22 سبتمبر الجارى، بطلب مرفقا به صور المستندات الاتية:

1 - المؤهل الدراسي.

2 - شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - بطاقة الرقم القومي سارية.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

5 - عدد (4) صور شخصية 4*6

6 - صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 - أصل الحوالة البريدية.

8 - ملف ورق "حافظة مستندات" .

ثانيا- وظائف المهندسين:

1- يشترط في المتقدم لوظيفة مهندس أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

2- أن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات، التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

3- يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، علمًا بأنها ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة، حتى يوم 22 سبتمبر الجارى.