التفاصيل الكاملة لتحول امتحانات الجامعات لرقمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ تطوير المناهج التعليمية يعد تحديًا، والدولة والحكومة هوجمت لتغيير المنهج التعليمي للطلاب، وحجم الجدل والنقاش حول الثانوية العامة وبداية تغيير المنظومة بالكامل، وتطرق نحو خطة الحكومة لربط الجامعات بشبكة لتحويل الامتحانات لرقمية.

تعرف على خطة الجامعات لتحويل الامتحانات لرقمية 2020

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات الالكترونية وتأهيل الجامعات الحكومية لكي تصبح جامعات ذكية:

المرحلة الأولى:

- إنشاء 34 مركز اختبارات بإجمالي 29500 جهاز كمبيوتر داخل 27 جامعة حكومية.

- ربط كل الكليات الواقعة بالخارج وعددهم 222 كلية بالجامعات بكابلات ألياف ضوئية بمراكز البيانات الرئيسية بالجامعات.

- التنفيذ خلال العام المالي الجديد 2019-2020.

- زيادة سرعة الإنترنت المخصصة لكل الجامعات الحكومية من 3 جيجا بيات إلى 10 جيجا بايت في الثانية.

- تأهيل الجامعات الحكومية لتصبح جامعات ذكية بتعزيز مراكز البيانات بالجامعات ببعض الأجهزة والمعدات الحديثة.

المرحلة الثانية:

- إنشاء مراكز اختبارات لطلبة كليات باقي القطاعات لتعميم الاختبارات الإلكترونية على كل الكليات بالتخصصات المختلفة.

- إنشاء 117 مركز اختبارات بإجمالي 218000 جهاز كمبيوتر داخل 27 جامعة حكومية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.