شوقي: "امتحانات الثانوية العامة السنة دي هتتحط قبل ثواني من بدايتها"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي المقبل سيشهد تغييرا ليس مفاجئًا في امتحانات الثانوية العامة، بدعما جرى البدء في هذا النظام منذ عامين.

وأضاف شوقي خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية: "الدفعة اللي دخلت أولى ثانوي في 2018 هي الدفعة اللي وصلت آخر الخط وهتمتحن السنة دي الثانوية العامة بعد امتحان سنتين إلكترونيًا واتمرنوا على النوع الجديد من الأسئلة، وده مش جديد عليهم".

وتابع: "الجديد إن الامتحانات في العالم كله مش بتبقى امتحان واحد بيدخل فيه ميون طالب، لكن بيبقى امتحان على مستوى معين من الصعوبة، زي بنوك الأسئلة، هنعمل 4 نماذج امتحان من نفس المستوى في الصعوبة دون وجود أي عنصر بشري في تصميم الامتحان".

وأردف، أنه سيجرى تغيير الأسئلة بالامتحان الواحد حتى لا يكون في حوزة أي طالبين يجلسان إلى جوار بعضهما نفس الورقة، لكن المشاركة ستكون في نفس مستوى الصعوبة: "الامتحان هيتعمل قبل ما يطلع بثواني، وبالتالي مفيش تسريب ولا طباعة ولا كنترول ولا الحاجات دي خالص".

وأشار، إلى أن الفلسفة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة تهدف إلى تحرير الطلاب من فكرة كونها "حياة أو موت"، مواصلًا: "حرام دي تبقى الحياة وحرام دي تبقى فكرة الناس عن التعليم، عاوزين نرجع لهم متعة التعليم ونشيل رهبة الامتحان".