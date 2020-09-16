شوقي: بناء 10 مدارس خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني يعتمد على شراكة ثلاثية وعليها اقبال كبير من الطلاب لافتًا ان الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص وهيئات اعتماد دولية لافتًا أنهم عملوا مع رجال الصناعة لتطوير التعليم الفني.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أنهم بنوا 11 مدرسة في 30 تخصص وعليها اقبال 20 ضعف القدرة على الاستيعاب لافتًا أن هناك 10 مدارس ستبنى الفترة القادمة.

وأشار أن هذه المدارس بالتعاون مع الانتاج الحربي وايجيبت جولد وهشام طلعت والعربي والسويدي واي بي ام والاتصالات والصالحية مشيدًا الجدية وجدية المناهج وحصول معظم الطلبة على شغل قبل ما يتخرجوا والشريك بياخدهم وبياخدوا مرتبات عالية عند التخرج

وتابع: "وقعنا في المانيا انشاء هيئة جودة عالمية في اكتوبر 2018 وحطينا اللمسات النهائية لانشاء قانون هيئة الجودة وتهمنا في التعليم قبل الجامعي والجامعي مهمة جدا لنعلوا بشكل التعليم الفني في عيون الناس ورفع المناهج والشهادة وجودة المعلمين وستكون بالتعاون مع ألمانيا".