الرئيس لرودينة ومحمد بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية: نفسكم في إيه؟

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا أبويًا مع محمد ورودينة طلاب الثانوية العامة المتفوقين رغم إصابة الأول بسرطان الدم ورغم معاناة الثانية من إعاقة البصر.

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا خلال حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية: "أنا مش عارف أقدم لكم إيه، نفسك في إيه يا رودينة".

وداعب الرئيس محمد: "أنا بدأت برودينة لأنها فتاة"، مضيفًا: "نفسك في إيه يا بابا".

لترد رودينة: "أنا نفسي أكون صحفية متميزة وبكتب مقالات وقصص قصيرة من صغري ونفسي أخدم بلدي من صغري وأعرض مشاكل أهلي، وحابة يكون ليا دور إني أساعد الناس وأساعد أي حد محتاج مساعدة".

ورد الرئيس السيسي عليها: "إحنا عاوزين دورك ده وقولي لينا إيه اللي نقدر نعمله معاكي دلوقتي دلوقتي لو كنتي مجهزة حاجة"، لترد رودينة: "هدفي كلية إعلام جامعة القاهرة".

ووجه الرئيس السيسي نفس السؤال لمحمد ليرد: "نظرا للظروف اللي عديت بيها بلدنا مفيهاش مستشفى واحنا عددنا 200 مليون"، ليداعبه الرئيس مستنكرًا "200 مليون" ويرد "200 ألف وإحنا نفسنا نعمل مستشفى في بلدنا".

ورد عليه الرئيس السيسي: "طيب يا محمد والله إحنا كلنا نفسنا نعمل مستشفى في كل حتة، وده مهم وشوف النقطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية".

وأثنى الرئيس السيسي على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه يقوم بعمل أقصى ما يمكن فعله مضيفًا ردًا على طلب محمد بانشاء مستشفى: "حاضر لأجل خاطرك يا محمد ومتشكرين يا محمد أنت ورودينة وديمًا ناجحين وتدوا المثل لينا كلنا".