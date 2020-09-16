السيسي: عاوزين 30 مليون وحدة سكنية في 30 سنة بـ400 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عدد سكان مصر ارتفع من 4 ملايين لـ100 مليون نسمة في 200 عام، وبعد 30 عاما سنصبح 194 نسمة وفقا للأجهزة المختصة.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في الإسكندرية: "بعد ما أخدنا 200 سنة عشان نزيد من 4 مليون لـ100 مليون، هناخد 30 سنة عشان نزيد من 100 لـ200 مليون، ويبقى إحساس الفقر عندك كمواطن وإنسان متلاحق أوي وزيادة أوي، لأن المدى الزمني الكبير الناس محستهوش، لكن في 30 سنة هتزيد 100 مليون تقريبا".

وتابع الرئيس: "يا مصريين انتبهوا لكل كلمة بقولهالكم، أنا بوصف حالنا ونبقى شايفين مع بعض الحقيقة، ومش الكذب والزيف والافتراء اللي بيتعمل، يعني لو الدولة بطلت تخطط وتضاعف الوحدات السكنية، هيحصل إيه؟، عندنا 30 مليون وحدة سكنية دلوقتي، وعاوزين للزيادة الجديدة 30 مليون في 30 سنة، بمعدل مليون كل عام بـ300 و400 مليار للسكن بس، من غير باقي الخدمات والمرافق وفرص العمل".