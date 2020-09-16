"بيحاولوا يهدوا ومصر بتبني".. 40 إنجازا ترد على شائعات الإخون بالأرقام

لازالت قوى الشر، تسعي لهدم كل إنجاز تقوم به الدولة وقيادتها السياسية، وذلك بحملات من التشكيك ونشر الشائعات والأخبار السلبية، وهو ما يحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاباته بشكل مستمر، وكان آخرها تصريحات الرئيس اليوم أثناء افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب بالإسكندرية.

وقال السيسي: "إن قوى الشر تهدف إلى التشكيك في كل موضوع يستهدف المصلحة الوطنية"، وأضاف الرئيس: "فكرة الإساءة والتشكيك اللى بتبقى معمولة من قوى الشر.. هل الهدف مصلحة وطن لا والله والعظيم هو اسقاط وطن.. أنا بحلف بالله".

ويرصد "الوطن" أبرز 40 قضية استهدفت الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين مع الجماعة، التشكيك فيها ونشر الشائعات والأخبار السلبية حولها لبث روح الإحباط بين المواطنين، فيما نجحت الدولة في الرد على هذه الأكاذيب والشائعات على أرض الواقع، وهو ما لمسه المواطن بشكل سريع في العديد من القطاعات:

1. قناة السويس الجديدة

أثار الإخوان شائعات حول الفائدة من قناة السويس الجديدة وجدواها اقتصاديا، وذلك بالتزامن مع افتتاح المشروع في 2015، وهو ما ثبت كذبه على مدار هذه الأعوام، لاسيما بعد أن بلغت عائدات قناة السويس بالجنيه المصري خلال العام المالي 2018 - 2019 حوالي 104.2 مليار جنيه، وهو أكبر عائد في تاريخ القناة.

2. نظام التعليم الجديد

شككت أبواق الجماعة في جدوي مشروع الدولة لتطوير التعليم، ووصفته بـ"الفنكوش"، في الوقت الذي أطلقت فيه الوزارة على أرض الواقع المنصات الإلكترونية الحديثة واتخذت خطوات في جميع المراحل التعليمية لتطبيق النظام الجديد الذي يحدث نقلة في التعليم المصري، كما وصف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وشككت أبواق الإخوان في تسليم الدولة تابلت للطلاب، وأعلن وزارة التعليم عن تسليم أكثر من مليون و300 ألف تابلت للطلاب.

4. شبكة الطرق "تربط مصر"

شككت الجماعة الضالة في امكانية وأهمية مشروعات الطرق، وفي المقابل استطاعت الدولة تنفيذ 7 آلاف كم طولي، بتكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كيلو، وشملت المشروعات العديد من المحاور والطرق الرئيسية الكبرى التي تربط بين المحافظات.

5. إنشاء العاصمة الجديدة

تعاملت الدولة مع أزمة الضغط السكاني في العاصمة بإنشاء عاصمة ادارية جديدة، إلا أن الإخوان شككوا في امكانية تنفيذ الجدول الزمني المعلن، وفوائد المشروع، وجاء رد الدولة بحجم العمل المنجز على الأرض والإقبال على العاصمة الجديدة ليكون أفضل رد على الجماعة المنحرفة.

5. مواجهة مخالفات البناء

شككت الجماعة في مشروع قانون مخالفات البناء، وزعمت أنه يهدف لإخراج المواطنين من منازلهم، وجاء تعاون المواطنين مع الدولة بتقديم أكثر من مليون وربع المليون مواطن لطلبات تصالح، فضلا عن العديد من التيسيرات التي قدمتها الدولة للتسهيل على المواطن، منها إمكانية التقسيط، وتخفيض رسوم التصالح.

7. عملية الإصلاح الاقتصادي

تعرضت الدولة لتشويه دائم من الجماعة وأدواتها الإعلامية وشائعات كثيرة حول عملية الإصلاح الاقتصادي، لاسيما قرارات تحرير سعر صرف العملات، إلا أن الدولة واجهت هذه الشائعات بأرقام دولية أكدت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وانخفاض معدلات البطالة وتراجع التضخم وزيادة النمور، كان رفع المؤسسات المالية العالمية لتصنيف الائتماني لمصر، أعظم رد علي شائعات الإخوان.

8. الجيش المصري الأقوى في المنطقة

شائعات وأكاذيب الإخوان طالت عملية تسليح القوات المسلحة، وهو ما يثبت خيانتهم، وجاء بلوغ الجيش المصري للمرتبة التاسعة بين أقوي جيوش العالم يلجم ألسنة الجماعة الضالة وأنصارها، فضلاً عن عودة مصر كقوة استراتيجية مؤثرة في المنطقة كلها وقدرتها على تحويل المسار في العديد من القضايا الإقليمية، كما حدث في الأزمة الليبية.

9- القضاء على العشوائيات

واجهت الدولة العشوائيات بداية من 2014 مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، وأطلقت في 2016 مشروع الأسمرات 1 و2 و3 ثم تبعه العديد من المشروعات لمواجهة العشوائيات وإيواء سكان المناطق غير الآمنة، وهي القضية التي لاقت إشادة الجميع، إلا أصوات الإعلام الإخواني الذي لا زال يشكك في هذا الإنجاز.

10- تأهيل كوادر شبابية جديدة للقيادة

يحاول الإخوان شق الصف وبث الفتنة بين الدولة والشباب، في الوقت الذي أطلقت فيه الدولة العديد من المشروعات لتأهيل القيادات الشبابية، كان على رأسها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي تخرجت منه عدة دفعات، إضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تشرف على العديد من البرامج التدريبية للقيادات الشابة في مختلف القطاعات لتعزيز الاستفادة من قدراتهم.

ونعرض لـ 30 قضية أخرى شككت فيها الجماعة وكان الرد بانجازات لا يخطأها عين:

11. مشروع التأمين الصحي الجديد

12. منظومة التموين

13. الحد الادني للاجور

14. منظومة الحماية الاجتماعية

15. تطوير العشوائيات

16. الكارت الذكي للفلاح

17. قطاع الكهرباء وتحرير اسعارها

18. الاستحقاقات الانتخابية

19. تطوير هيئة السكك الحديدية

20. تطوير مترو الأنفاق

21. الفشل في مواجهة كورونا

22. ارتفاع حجم الدين العام للدولة

23. بناء المساجد

24. مخالفات المباني

25. المناخ الاستثماري

26. مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

27. مشروع 100 مليون صحة

28. القضاء على قوائم الانتظار

29. مكافحة سرطان الثدي

30. مبادرة حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا

31. مبادرة عنيك في عنينا

32. مشروع المليون ونصف المليون فدان

33. مشروعات الاستزراع السمكي

34. مشروع مليون وحدة سكنية

35. تطوير المستشفيات والمعاهد الصحية

36. انشاء الجامعات التكنولوجية

37. انشاء المدارس اليابانية

38. زيادة المعاشات

39. تجديد الخطاب الديني

40. التشكيك في اجراءات الدولة تجاه العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

وكان مجلس الوزراء أصدر مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد تناول أيضًا جهود الدولة خلال السنوات الـ6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وعرض المجلد جانبًا من أهم الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار، وتشمل تنفيذ (960) مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت (81290) مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة

كما تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و (13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

كما أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ (5026) مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت (31289) مليون جنيه مصري، حيث تم تنفيذ (4858) مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو (74004) فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية (3) ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020

كما تم تدريب نحو (2.2) مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء (1109) مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى (11) مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء (45) مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل (41) منها.

ولفت مجلد حصاد ما تم إنجازه، منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، إلى أنه تم أيضًا تنفيذ (1484) مشروعًا في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت (17157.69) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو (442) مشروعًا آخر

وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو (3) ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية. كما استفاد نحو (18) مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.