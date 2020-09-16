محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات افتتاح المدرسة المصرية اليابانية

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالمدينة، رافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال المحافظ، إنه من المتوقع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية افتتاحًا رئاسيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها جامعة الملك سلمان.

وأشار إلى أن المدرسة جرى إقامتها على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وأوضح أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، تعد ثاني مدرسة يابانية بالمحافظة، بعد إنشاء مدرسة بمدينة الطور ، وبدء الدراسة بها في العام الدراسي 2018 - 2019