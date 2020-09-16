الاتصالات: نتطلع لتدريب 115 ألف شاب بـ400 مليون جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الوزارة تتطلع خلال العام المالي الحالي 2020-2021 لتدريب 115 ألف شاب وفتاة بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأضاف طلعت، خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدورات التي تقدمها الوزارة تخضع لمنهاج هرمي، وتتيح عددا ضخما من الدورات لعدد كبير من الشباب، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل.

وأوضح وزير الاتصالات، أنّ فترة الدورات من أسبوعين لـ8 أسابيع، يتمكن خلالها الشباب من التخصصات والأطياف الأكاديمية والعلمية المختلفة، من الالتحاق بسوق العمل في وقت قصير.

وتابع طلعت، أنّ الدورات تتدرج حتى تصل لذروتها في مجموعة برامج تؤهل شباب متخصص في العلوم الحديثة والمستقبلية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنتهي بشهادات من أعلى المؤسسات العالمية المرموقة العاملة في المجال.