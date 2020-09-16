412 مليونا تكلفتها.. في 5 نقاط تعرف على طب السويس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلية الطب بجامعة السويس، عبر الفيديو كونفرانس، والتي بلغت تكلفة إنشائها، 412 مليون جنيه على مدى أربع سنوات.

ترصد "الوطن" في النقاط الآتية أهم المعلومات عن كلية الطب بجامعة السويس

- تعد كلية الطب بجامعة السويس، من أولى كليات المجمع الطبي بجامعة قناة السويس، والتي تهدف إلى إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة.

- تتكون الكلية من دور أرضي و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع.

- يضم المبنى 5 معامل تشريح و6 معامل كيمياء حيوية و6 معامل هيستولوجي و9 معامل باثولوجي، و3 معامل متنوعة.

- يوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات وعدد 2 مدرجات طلابية سعة 250 طالبا، بالإضافة إلى 7 قاعات لتدريس علم الطفيليات و7 قاعات لقسم علم العقاقير.

- تحتوي الكلية على 17 مكتبا لقسم الباطنة الداخلي 1 و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلي 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، بالإضافة إلى 7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتبا إداريا، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعي.