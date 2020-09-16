أيمن أبوالعلا يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتحسين أجور المعلمين

اتفق الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مع ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التخطيط الجيد في الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي قد تصل نحو 193 مليونًا في 2050، مشددًا على أهمية التنسيق الجيد بين كل الجهات لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وضرورة استيعابها.

جاء ذلك تعقيبًا على ما ذكره الرئيس عبدالفتاح الرئيس، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأشاد أيمن أبوالعلا، باهتمام مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف التعليم والبحث العلمي في هذه المرحلة، وتوجيهه للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أجور المعلمين، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تركيز الدولة على ملف بناء الإنسان الذي ركزت عليه الحكومة في برنامجها الذي سبق ووافق عليه البرلمان.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ما زالت تعاني من تربص بعض الجماعات الإرهابية والكارهين ممن يشككون في جهود التنمية والتطور الهائل في كافة القطاعات من خلال إطلاق الشائعات وكذلك تصوير الإنجازات على أنها إخفاقات، قائلاً: مصر لن تنظر للخلف وستمضي قدما نحو تحقيق كل أهدافها رغم أنف الحاقدين.