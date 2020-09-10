نقيب المعلمين يشيد بتعديلات مجموعات التقوية: نسبة الـ85% هتجذب المعلم

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن خطة الدراسة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الجديدة للعام الدراسي القادم، شملت أمرا إيجابيا بشأن تعديلات مجموعات التقوية برفع النسبة التي سيحصل عليها المعلم، والتي أصبحت 85 % للمعلم و15 % للمدرسة، مؤكدا أن تلك النسبة جيدة جدا وستكون جاذبة للمعلم للمشاركة في حصص التقوية بعد ما كانوا يعزفون عنها تماما في الوقت سابق، لأنهم كانوا يحصلون على فتات بعد أن تحصل المدرسة على نسبة والإدارة والمديريات على نسب أيضا من عائد حصص التقوية.

وأضاف الزناتي في تصريحات لـ"الوطن": "الوزير أعلن أنه يعمل على إصدار تعديل للقرار الوزاري بشأن مجموعات التقوية، على أن تكون النسبة المالية للمعلم فيها هي الأكبر، لاسيما أنها كانت في السابق ضعيفة جدًا، ولا تتناسب مع محاربة السناتر والدروس الخصوصية"، مشيرًا إلى أن "المدرس كان بيشوف إن ساعة في الدرس الخصوصي أبرك من شهر في مجموعات التقوية، وكان المدرسين يتهربون منها".

شوقي: منظومة التعليم في حاجة لمعلمين أكفاء

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن منظومة التعليم دائمًا ما تكون في حاجة لمعلمين أكفاء، باعتبارهم نواة وعصب المنظومة برمتها، محذرًا من بعض المواقع التي تستهدف ما تقوم به الوزارة بشكل سلبي، ما أدى لوجود حالة من الاحتقان بين الوزارة والمعلمين.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة تسعى إلى الاستفاده وإفادة المعلم المصري بالمنظومة الجديدة حتى يستعيد المعلم مكانته المرموقة مرة أخرى مع مكافئته بما يتناسب مع عمله: "المعلم ليه نصيب في كل شئ بداية من مجموعات التقوية والمواقع الإلكترونية، كله هيضاف لدخولهم".

وأوضح أن هناك أكثر من 17 حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتحلوا شخصيته، بخلاف 4 مواقع أخرى انتحلت شخصية الوزارة: "بينسبوا لينا كلام، وقدمنا بلاغات ولو قفلنا موقع هيتفتح واحد تاني، وكل ما قيل عن المعلمين مجافي للحقيقة".