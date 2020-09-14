نقيب المعلمين بمطروح: تثبيت جميع "المؤقتين"

أكد نقيب المعلمين بمحافظة مطروح، مفتاح الجراري، أنه يجري العمل على تثبيت جميع المعلمين الذين يعملون بنظام التعاقد المؤقت، ويتم متابعة ذلك مع إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم، لإنهاء إجراءات تعيينهم بصورة دائمة.

وقال "الجرارى"، في تصريحات اليوم، إن جميع المتعاقدين مطلوب منهم بعض المستندات لاستكمال مسوغات تعيينهم، وتتضمن صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي، معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، وصورة طبق الأصل من قرار استلام العمل.

وأضاف أنه على كل مدير إدارة تسليم كشف للموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بمطروح، قسم التعيينات، بأسماء جميع المعلمين المتعاقدين العاملين بالإدارة، على وجه السرعة، على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعيين بعد دراستها بصورة وافية.