عاجل.. السيسي: هنوفر التعليم والتأهيل المطلوب للشباب مهما كان العدد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه طالب وزير الاتصالات بأن يشرح الشباب تجربتهم مع مبادرة "مستقبلنا رقمي"، "كان لازم يتكلمو علشان يعرفوا إنه التجربة فيها فرصة، ولما يحكي الشباب التجربة الذاتية ليهم، ولما يكون شباب أقل من الـ20 سنة وقادر يجيب مصروفه ده أمر أكتر من رائع.. هي دي التجربة والفرصة، والتعليم والجدية تحقق ده".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنه هناك الكثير من الفرص المتاحة للشباب ولكنها تحتاج لجهد منه، "إحنا هنوفر التعليم والتأهيل المطلوب مهما كان العدد، بس ساعدني تدرس وتجهز نفسك علشان تدخل في المستوى المناسب ليك علشان تدخل سوق العمل وتبقىر نافع ليك ولأسرتك".

ووجه الرئيس السيسي الشكر للشباب المشارك في مبادرة "مستقبلنا رقمي": "بهنيكم وبشكركم وبشكر اللي زيكم وماشوفناهوش".

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم لجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.