ولي أمر الأولى على الثانوية مكفوفين: صاحية من الفجر مستنية لقاء السيسي

حلم تحقق بدعوة من الرئاسة، فالطالبة رودينة سعد صلاح العزيزي، الأولى على المكفوفين في الثانوية العامة بمجموع 400 درجة في الشعبة الأدبية، التي دعمتها أسرتها طوال عام كامل للتفوق في الثانوية العامة كانت تحلم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى، الحلم الذي تحول لواقع بتكريمها اليوم وإعرابه عن فخره بها.

رودينة هزمت معوقات الدراسة وقت كورونا وتظلمت لأخذ حقها في لقب "الأولى"

"صاحية من الفجر"، يقول حسن صلاح العزيزي، عم الطالبة وولي أمرها، عن استعدادها للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فاستيقظت لتصلي الفجر وتقرأ القرآن، حيث إنها تحفظ القرآن كاملا وتجد فيه الراحة النفسية والهدوء، ورغم صعوبة استيعابهم بأن الحلم سيتحقق وأنها فعلا ستتلقي بالرئيس إلا أنه طمأنها قائلا: "اعتبري نفسك واقفة قدام بابكي، الرئيس السيسي نفسه عايز يشوفك وعارف اجتهادك".

ويتحدث حسن لـ"الوطن"، عن الضغط النفسي الكبير الذي تعرضت له الطالبة المجتهدة طوال العام، وثقتها بأنها لن تكتفي بأن تكون الأولى على الثانوية العامة بل أيضا ستلتقي الرئيس السيسي، الحلم الذي دفعها للتعلم والاجتهاد أكثر حتى في ظل الظروف والمعوقات التي وقفت أمامها سواء فقدان بصرها أو انتشار فيروس كورونا واضطرارها الدراسة من المنزل باستخدام الكمبيوتر أو المناهج المطبوعة على طريقة برايل.

تعويض ودعم وتشجيع، بعد مرحلة صعبة عاشتها الطالبة بدأت بتظلمها بسبب حصولها على المركز الثاني لتصبح بعدها الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، ومن عدم قبولها بكلية الإعلام جامعة القاهرة بحسب لتنسيق المشكلة التي تم حلها فورا من جانب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب حسن بل لاقت الدعم من دولة بأكملها تساندها وتشجيعها وتدعهما، بل وتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم اليوم.