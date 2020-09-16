عليا الوفد تتمسك بحضور أبوشقة اجتماع حسم موقف الحزب من القائمة الوطنية

تحسم الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها، غدًا الخميس، قرارها النهائي بشأن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وسط انقسام بين قيادات الحزب حيث يتجه البعض للانسحاب، بينما يتمسك آخرون بالاستمرار في القائمة.

وصّوت 17 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا خلال اجتماعها، أمس، الذي حضره 30 عضوا وترأسه النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لصالح الانسحاب من القائمة الوطنية، مقابل 8 أصوات مع الاستمرار، بينما رفض 5 أعضاء التصويت مطالبين بضرورة حضور المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب.

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب فوّض النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب برئاسة اجتماع الهيئة العليا الذي انعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه الذي انتهى إلى تأجيله حتى الخميس.

جاء ذلك عقب تصاعد الغضب داخل حزب الوفد بسبب قلة عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وفوضت الهيئة العليا رئيس الحزب للتفاوض مرة أخرى لزيادتها إلا أن المفاوضات تعثرت.

وكشفت مصادر وفدية أن تعثر مفاوضات حزب الوفد مع القائمة الوطنية حول زيادة مقاعد الحزب بسبب تمسك قيادات القائمة بالنسبة التي تم تحديدها مسبقًا.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد متمسكون بضرورة حضور رئيس الحزب للاجتماع الذي يعقد غدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه.

ويشارك 12 حزبًا حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهي: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.