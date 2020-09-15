عبدالعليم داود لـ"عليا الوفد": يجب الانسحاب الكامل من انتخابات النواب

قال محمد عبدالعليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه على الهيئة العليا ترجمة مطالب الوفديين في قراراتها لذلك يجب إلغاء تفويض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب لتصحيح مسار الحزب، على حد تعبيره.

وطالب داود خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد الآن، بالانسحاب من العملية الانتخابية بالكامل سواء في الدائرة الفردي أو القائمة الوطنية التي يقودها حزب مستقبل وطن بمشاركة 12 حزبا.

وأكد داود أنه في حال اتخاذ قرار الانسحاب من قبل الهيئة العليا سأكون أول الملتزمين بهذا القرار، وفي حال الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية يكون من خلال قوائم وفدية فقط وليس في القائمة الوطنية.

وتنعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب من عدمه.