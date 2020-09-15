الوفد يتجه للانسحاب من القائمة الوطنية و"عليا الحزب" تحسم القرار بعد قليل

تنعقد بعد قليل الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وسط اتجاه عدد كبير من قيادات الحزب بالانسحاب بعد تعثر المفاوضات حول زيادة عدد مقاعد الحزب في القائمة.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المفاوضات التي أجراها المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب خلال الساعات القليلة الماضية مع قيادات القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعد الوفد لم تسفر عن شيء.

قيادات القائمة الوطنية تمسكت بتخصيص 6 مقاعد فقط للوفد

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك تمسك من قبل قيادات القائمة الوطنية بعدد المقاعد التي تم تخصيصها لحزب الوفد ولا يوجد أي إمكانية لزيادتها، والقرار أصبح الآن للهيئة العليا للحزب إما القبول بهذه المقاعد أو الإنسحاب.

وأضافت أن هناك حالة غضب واسعة بين جميع قيادات الحزب بعد تعثر مفاوضات أبوشقة مع القائمة الوطنية، وهناك إتجاه قوى للإنسحاب منها واستكمال انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وذكرت المصادر أن عدد المقاعد التي تم تخصيصها لحزب الوفد في القائمة الوطنية ليست 20 ولا 16 مقعد كما يشاع حالياً ولكن هم 6 مقاعد فقط وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليه الحزب في قائمة مجلس الشيوخ، في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس "الوفد" بتخصيص 40 مقعداً له في القائمة.

ويشارك 12 حزباً حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهم: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

فؤاد بدراوي: رئيس الحزب هو المسؤول الأول عن التفاوض مع القائمة

وقال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنّ اجتماع الهيئة العليا الذي سينعقد بعد قليل سيحسم موقف الحزب من المشاركة في القائمة الوطنية.

وأضاف بدراوي لـ"الوطن"، أنّ المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب هو المسؤول الأول عن ملف الانتخابات بالكامل، وهو المسؤول عن التفاوض مع القائمة الوطنية حول مقاعد الوفد من البداية وحتى الآن.