"الوطن" تنفرد بتفاصيل اجتماع عليا الوفد بشأن المشاركة في القائمة الوطنية

شارك في اجتماع الهيئة العليا لحزب الذي انعقد اليوم برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 30 عضواً.

وبعد مداولات ونقاشات بين أعضاء الهيئة العليا المجتمعين لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية صوت 17 عضوا منهم لصالح قرار الانسحاب من القائمة في مقابل صوت 13 عضوا مع الاستمرار في القائمة.

وبعد عدة مشادات بين أعضاء الهيئة العليا والقيادات الوفدية المعتصمين داخل الحزب قررت الهيئة العليا تأجيل قرار المشاركة في القائمة الوطنية إلى يوم الخميس المقبل.

وانعقد اجتماع الهيئة العليا اليوم وسط اتجاه عدد كبير من قيادات الحزب بالانسحاب من القائمة الوطنية بعد تعثر المفاوضات حول زيادة عدد مقاعد الحزب في القائمة.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المفاوضات التي أجراها رئيس الحزب خلال الساعات الماضية مع قيادات القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعد الوفد لم تسفر عن شيء.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك تمسك من قبل قيادات القائمة الوطنية بعدد المقاعد التي تم تخصيصها لحزب الوفد وهما 18 ولا يوجد أي إمكانية لزيادتها، والقرار أصبح الآن للهيئة العليا للحزب إما القبول بهذه المقاعد أو الإنسحاب.

ويشارك 12 حزباً حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهم: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.