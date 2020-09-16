إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، استقبال طلبات التصالح وسط إجراءات للتيسير على المواطنين، بعد قرار مد ساعات العمل لمواجهة الإقبال الكبير من المخالفين، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، اللواء محمد الشريف.

وشهدت الأيام الماضية جهودًا مكثفة لقيادات محافظة الإسكندرية للتعامل مع التزاحم والإقبال الشديد من قبل المواطنين على تقديم طلبات التصالح وكلف المحافظ نائبه أحمد جمال، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بمتابعة الموقف بصورة يومية والتدخل حال وجود أية معوقات.

وجرى تخصيص أماكن لانتظار المواطنين وكبار السن وزيادة عدد العاملين بالمركز الذكي لإرشاد ومساعدة المواطنين تحت إشراف مباشر من معاوني المحافظ: المهندسة آية جمال، والدكتورة أسماء مهدي، والدكتور محمد شعبان، والدكتور محمد مسعد، والدكتور أحمد الملاح.