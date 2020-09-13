محافظ الإسكندرية: "لدينا أباطرة دفعوا 150 و200 مليون جنيه كجدية تصالح"

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن، وإنه لا يهدف إلى جمع الأموال.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن حجم المخالفات الرأسية في المحافظة كبير جدًا، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 134 ألف قرار إزالة منذ 2011 حتى 2019 نُفذ منها 4080 قرارًا فقط.

وتابع أن المخالفين يجب أن يتقدموا بالمصالحات لتقنين وضعهم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار وحداتهم السكنية، مشددًا على أنه لن يجري إخراج أسرة من منزلها أو شقتها لإزالتها.

وواصل: "نستهدف ملاك العقارات والمقاولين الذين أفسدوا حياتنا، وإحنا عندنا أباطرة، وناس دفعت 100 مليون و150 مليون و200 مليون جنيه مبلغ جدية تصالح".

وأردف، أنه لم يجرى إحالة أي صاحب شقة إلى النيابة العسكرية، لكن القانون يستهدف محاسبة المقاولين وأصحاب العقارات الفاسدين، لافتًا إلى أنه جرى زيادة نسبة تخفيض رسوم التصالح من 25% إلى 40%.