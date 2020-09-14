محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات المحافظة لموسم شتاء 2020 / 2021

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الشتاء 2020 / 2021، للوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية.

وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.

وأكد إننا جميعا فريق عمل واحد ونعمل بشكل مؤسسي وجميعنا نعمل من أجل الإسكندرية ولتحقيق الصالح العام.

وقال الشريف أن المحافظة بدأت مبكرا في استعدادات استقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي. لافتا الي أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون علي أكمل وجه ، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطواريء القصوي في جميع الجهات.

وأكد أننا جميعنا نعمل على قلب رجل واحد ونستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية، واستطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار.