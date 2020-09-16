الكشف الطبي على 26 من راغبي الترشح لـ"النواب" ببورسعيد

ارتفع إجمالي المتقدمين لإجراء الكشف الطبي، ضمن إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في بورسعيد، إلى 26 مرشحاً محتملاً، بينهم مراسلة صحفية و6 سيدات.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان لها، أن إجراء الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، بمقر المجلس الطبي العام بجوار ديوان مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، وتبدأ مواعيد الكشف من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، في الفترة من 11 إلى 26 ستمبر الجاري.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة هي بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورة لها، ويجري الإطلاع على الأصل وتسليم الصورة، و6 صور شخصية، بالإضافة إلى رسوم الكشف الطبي للمرشحين، وتمنت التوفيق لجميع المرشحين، بما فيه صالح المواطن والوطن.

ورصدت "الوطن" أسماء بعض المرشحين المحتملين، الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، من أبرزهم أحمد فرغلي، العضو الحالي بمجلس النواب، والحسيني أبو قمر، عضو مجلس الشعب السابق، وسامي الرشيدي، عضو الشورى السابق، وطه الجمل، عضو مجلس الشعب السابق.

كما تضم الأسماء كلاً من: محمد نور، وعبد الغني محمد، وأسامة عبد الرازق، ومحمد طلبة، وحامد بندق، وسلامة مسلم، وإبراهيم عبد الرحمن، وجمال فارس، وحسن عبد الله، ومحمد شاهين، وإسلام حمص، وعبد العظيم رمضان، ومحمود سمير عبد الوهاب، ومحمد ناجي، وجمال عبد الباقي.

ومن الأسماء النسائية: فاتن متولي، وسماح زاهر، ونجلة هلال، ممن مارسن العمل الخدمي والاجتماعي، بالإضافة إلى شيماء رشاد، مراسلة لإحدى الصحف وبعض القنوات الفضائية.