قبيلة الحميدات بقنا تعقد مجمعا انتخابيا لاختيار مرشح لـ"النواب"

عقدت قبيلة الحميدات بمحافظة قنا، مجمعًا انتخابيًا، مساء اليوم، لاختيار مرشح محتمل لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، وسط حضور مكثف من قبل أبناء القبيلة.

وقال إبراهيم زايد، المنسق الإعلامي للمجمع الانتخابي، إن القبيلة نجحت للمرة الثانية في عقد مجمع انتخابي للاتفاق على شخص يمثلها في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن المرشحين المحتملين في المجمع الانتخابي هما، سعد إبراهيم، وعمر كامل، وجاري التصويت على اختيار أحدهما، لافتًا إلى تجمع أبناء القبيلة في سرادق كبير للتصويت على اختيار المرشح تحت إشراف لجنة من الكبار لفرز الأصوات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد بداية من 17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر، وتقام الانتخابات على 284 مقعدًا فرديًا و284 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة.