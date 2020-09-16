 ضبط 120 طربة حشيش وكمية من الهيروين بـ 2 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرتى أمن (الشرقية –الإسماعيلية) من تحقيق النتائج التالية :

بنطاق مديرية أمن الشرقية :

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم .

بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية :

ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) حال تواجدة بدائرة القسم .

ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ) حال تواجدة بدائرة المركز .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 700 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.