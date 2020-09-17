حميات الأقصر تجري تحليل PCR للمسافرين للخارج

وكشف الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى الحميات بالأقصر، أنه يتم العمل بكل جدية فى خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عقب زيارتها الأخيرة للمستشفى، حيث تم تحويل المستشفى إلى مستشفى الجهاز الهضمي والكبد، وذلك بعد انضمامه إلى اللجنة القومية للفيروسات.

وأضاف الرملي، أن المستشفى تؤدى خدماتها الكبيرة عبر إجراء تحليل PCR للحالات المشتبة باصابتها بالكورونا، وكذلك تحليل PCR للمسافرين للخارج، وبناءاً على تعليمات وزيرة الصحة، يتم إجراء تحليل PCR لمرضى فيروس بى مجاناً، وكل خدمة مريض فيروس بى وسى، موضحاً أن المستشفى أصبحت حالياً بإسم "مستشفى أمراض الجهاز الهضمى والكبد مستشفى حميات الأقصر".

وكانت قد تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نهاية أغسطس الماضى، مركز صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتواجد بداخل مستشفى الحميات بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، في إطار متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.