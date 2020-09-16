شوقي: سبقنا دولا كثيرة خلال أزمة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه "منذ عام 2014 و 2015 كنا نستشرف مستقبل فيه قدر كبير من الإعتماد على المواد الرقمية لذلك تمّ بناء بنك المعرفة وإطلاقه في يناير 2016".

وأضاف "شوقي" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ الاستثمار الذي حدث منذ عام 2016 وحتي عام 2020 هو الذي نفعنا وقت أزمة فيروس كورونا وسيرنا على خطوات كبيرة ليس فقط في الجزء الثانوي فقط ولكن كان لدينا أيضا البنية التحتية والمحتوي الرقمي كانوا متواجدين".

وأكد وزير التعليم: "استطعنا أن نستجيب بسرعة للمشكلة، وسبقنا دول كثير عندما حدثت أزمة كورونا وأصبح لنا وضع متقدم جدا ونريد أن نبني عليه للمستقبل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.