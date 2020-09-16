الزراعة": التفتيش على أكثر من 1000 مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية في 20 محافظة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 20 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، المنيا، سوهاج، اسوان، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، القاهرة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 1055 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 وتم رصد 318 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم اصدار 76 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 248 منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم - بنى سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا - البحر الأحمر – اسوان)، تم عمل 47 محاضر (جنح) بمحافظة: المنوفية - كفر الشيخ – بنى سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية، وعدد 23 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية. تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (58) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.