تخصص كتابات لينين الرملي.. عروض مسرحية شاركت فيها عبلة كامل

موهبة فنية لن تتكرر، فهي كوميديانة من الدرجة الأولى، خاضت عدة تجارب سينمائية ودرامية ناجحة، إلا أن الجانب المسرحي كان مميزا بمشوارها الفني، بعدما قدمت ما يقرب من 7 عروض مسرحية، كان أغلبها من تأليف الكاتب الراحل لينين الرملي، من أشهرها مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان محمد صبحي.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي أبرز أدورها على خشبة المسرح، وذلك بمناسبة عيد ميلادها:

- مسرحية "مقالب حيران"

قدمت الفنانة عبلة كامل مسرحية "مقالب حيران"، وهي من إخراج فؤاد عبدالحي، وتأليف سمير زايد، ومن بطولة محمود القلعاوي، حسن حسني، دينا عبدالله، حنان شوقي، عبدالسلام محمود، وتدور أحداث المسرحية في إطار تشويقي كوميدي.

- مسرحية "عفريت لكل مواطن" 1988

قدمت الفنانة عبلة كامل مسرحية "عفريت لكل مواطن" وهي من تأليف لينين الرملي، وإخراج محمد أبو داوود، وشاركها في البطولة نبيل الحلفاوي وثريا حلمي.

- مسرحية "وجهة نظر"

قدمت دور "سنية"، في مسرحية "وجهة نظر"، والتي تدور حول مجموعة من المكفوفين الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف (محمد صبحي) الأعمى الذي كان في السجن ليصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم، ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به في النهاية زبنجحون في الحصول على حقوقهم.

- مسرحية "غراميات عطو أبو مطوة"

من إخراج سعد أردش، وتأليف ألفريد فرج، وبطولة يحيي الفخراني، ومحمود العراقي، ومحمد أبو العينين، إلا أنها قدمتها في العروض الأولى ثم اعتذرت ولعبت دورها فيما بعد الفنانة رانيا فريد شوقي.

- مسرحية "الحادثة"

المسرحية تدور في إطار كوميدي أمام الفنان أشرف عبدالباقي، من تأليف لينين الرملي، وإخراج عصام السيد.

- مسرحية "جنون البشر"

وهي من ﺇﺧﺮاﺝ رائد لبيب، ومحمد أبو داوود، وتأليف لينين الرملي، والعمل من بطولة هند عاكف، ممدوح وافي، حلمي عبدالباقي، سعيد عبدالنعيم، طارق جلال .

- مسرحية "أعقل يا دكتور"

وهي من إخراج عصام السيد، وتأليف لينين الرملي، وقدمت دورها أمام الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان أحمد راتب، ويوسف داوود وعلا غانم.