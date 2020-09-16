طلعت: الجامعة المصرية اليابانية ثمرة حلم كبير

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيلم حول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية.

وجاء في الفيلم، "واحنا صغيرين كان أهالينا يسألونا نفسكم تطلعوا ايه وكنا نقول ضابط، مهندس، دكتور، نسافر ونكون خاريجين جامعات أجنبية، وطول عمرنا بنبص بإعجاب شديد للتجربة اليابانية، البلد التي نهضت من وسط الرماد لكي تبني حضارة تكون مضرب المثل، بلد الحلم الذي أصبح حقيقة".

وأشار الفيلم، إلي أن جزء كمان من أحلامنا هو كان يتلخص في سؤال امتي نبقي زي اليابان من حيث الإنضباط، التدريب، الإلتزام، وأهم شيء العمل.

وتابع، أن "أي شخص كان يقول قريب إن شاء الله كنا بنرد نقول مش بالكلام، ودلوقتي التجربة اليابانية في التعليم بقت في مصر بنفس الجودة وبإرادة وإدارة مصرية وبشراكة حقيقية بين حضارتين الإنسانية تشهد لهم بالعظمة".

واستطرد، أن الجامعة المصرية اليابانية كانت ثمرة حلم كبير لتعليم عالي حقيقي يسعي للمستقبل بالعمل لأن الجامعة المصرية اليابانية كان أساسها هو استخدام النظم التعليمية اليابانية القائمة على الإنضباط وأن الطالب ليس فقط يتدرب ولكن يطبق الذي يتعلمه لكي يفيد مجتمعه.

وأكمل، "مش بالكلام لأن الجامعة المصرية اليابانية راعت الطلاب وأحلامهم ليس فقط في المناهج الدراسية ولكن أيضا في المباني التي احترمت إنسانيتهم وكانت مجهزة لخدمة حلمهم وأماكن محترمة للإقامة يعيشوا فيها، قاعات متميزة للمذاكرة، إنترنت عالي الجودة، ملاعب لممارسة الرياضة، مكتبة على أعلي مستوي، غير الأماكن الخاصة بالتدريب والمعامل التي على أعلي مستوي".

وأكد، أن الجامعة عملت إتفاقية شراكة وتعاون مع 15 جامعة يابانية يشهد لهم العالم، اليابان التي قدمت للبشرية 25 عالم ياباني حصلوا على جائزة نوبل، 22 منهم من الجامعات التي لها شراكة مع الجامعة المصرية اليابانية، مش بالكلام لأن الجامعة حققت بالفعل نجاحات وسجلت 43 براءة اختراع خلال السنوات الأخيرة لكي تثبت أن العلم هو الذي ينفع الناس ويفيد البشرية.

وأوضح، أن الإستفادة أيضا كانت استفادة عملية بالسفر لليابان في برنامج تبادل طلابي على أعلي مستوي في ربط حقيقي بين الدراسة وسوق العمل، أن الجامعة المصرية بالفعل أصبح لها إسهام حقيقي في مصر يؤكد على دورها ومسؤليتها، وأن الصداقة المصرية اليابانية مستمرة وستظل مستمرة من أجل الإنسانية.