تعرف على إجراءات وشروط الحصول على ترخيص إنشاء حضانة

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي تقريرا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة وكشف التقرير عن أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات، من بينها إجراءات استخراج ترخيص حضانة ، من خلال مديريات التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص.

المستندات والأوراق المطلوبة:

1- صورة مستند إثبات الشخصية مع تقديم الأصل للاطلاع.

2- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

3- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص لإقامة الدار، على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، وفي حالة الإيجار لا تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

4- خطاب من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بصلاحية المقر لإقامة الدار.

5- خطاب من الدفاع المدني يثبت صلاحية المقر للدار.

6- إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات تشغيل الدار.

7- إقرار من طالب الخدمة بإعداد لائحة داخلية للدار خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الترخيص.

8- إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي من وظائف عامة.

9- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.

شروط الحصول على الترخيص:

1- توافر شقة لا تقل عن 4 حجرات وتكون في دور أرضي.

2- المديرة تكون حاصلة على مؤهل عالي.

3- صاحب الحضانة مصري الجنسية.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة:

1- يتم النظر في الطلب خلال 30 يومًا.

2- تتم للمعاينة والتحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات المطلوبة خلال 15 يومًا، وتبدأ من تاريخ إخطار طالب الترخيص لمديرية التضامن الاجتماعي بانتهائه من استيفاء الدار لجميع الشروط والمواصفات.

3- يتم إصدار الترخيص في حالة استيفاء الدار لكافة المواصفات المطلوبة خلال 15 يومًا. وللحصول على نموذج طلب ترخيص دار حضانة.