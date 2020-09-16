حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يعشق الحرية ويفضلها على العديد من أولويات الحياه مثل الزواج، كما أنه اجتماعي ويندمج مع الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تنجح في التحرر من الضغوط على كل المستويات وتخطط جيد لتنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بتحسن أحوالك مع الأحباب ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.