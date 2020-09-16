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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:39 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يعتبر من أكثر الأشخاص عاطفية ورقة في مشاعره وأحاسيسه، كما أنه يحب السفر والتنقل وتجديد الأجواء والبعد عن الروتين اليومي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تذكر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

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