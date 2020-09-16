حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:26 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت
مولود برج الحوت لديه قدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك ومصالحك واجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة مع من تحب وتفهم الاختلاف.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.