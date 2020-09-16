أحزاب تجهز قوائم بالمرشحين على الفردى بانتخابات مجلس النواب

قبل ساعات من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، تعكف الأحزاب حالياً للانتهاء من تجهيز قوائم المرشحين التي ستدفع بهم على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدء من غد الخميس وحتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

حماة الوطن يستهدف 50 مقعداً

وقال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يستهدف حصد 50 مقعداً داخل مجلس النواب المقبل، وسيخوض الانتخابات على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأكد عبدالحميد لـ"الوطن"، أن الحزب سيخوض العملية الانتخابية مع القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً في مختلف قطاعات الجمهورية وسننسق معهم على المقاعد الفردية.

وتابع أن لجنة انتخابات الحزب ستعمل على انتقاء المرشحين على المقاعد الفردية بعناية للدفع بأفضل العناصر ممن لديهم القدرة على العمل السياسي والبرلماني وتستطيع أن تكون إضافة قوية للمنظومة التشريعية المقبلة.

التجمع يحدد 57 مرشحاً

وفي ذات السياق، قالت النائبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب يستهدف الدفع بـ57 مرشحا لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضافت النقاش لـ"الوطن"، أن لجنة الانتخابات بالحزب برئاسة النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب، تدرس جميع طلبات الترشح المقدمة من أمناء المحافظات لانتقاء أفصل العناصر ممن ينطبق عليهم معايير الحزب للدفع بهم في الانتخابات.

وأكدت أن الحزب سيخوض العملية الانتخابية على القائمة الوطنية وسننسق مع الأحزاب الأخرى المشاركة فيها على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات ونأمل في حصد عدد مقاعد داخل المجلس بما يليق بتاريخ الحزب.

"المحافظين" يدفع بـ55 في المنافسة

ومن جانبه، قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن لجنة انتخابات الحزب تعكف في الوقت الراهن على فرز وانتقاء طلبات الراغبين في الترشح باسم الحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف أمين لـ"الوطن"، أن الحزب سيدفع بأكثر من 55 مرشحاً من الكوادر الشبابية والنسائية والقيادية في الانتخابات على جميع الدوائر الفردية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع أن الحزب سيخوض الانتخابات ضمن قائمة الحركة المدنية التي تضم عدداً من الأحزاب وشخصيات مستقلة من الذين لديهم مساحات مشتركة مع أهدافنا ومبادئنا وتوجهاتنا الفكرية.

"الغد" يطمح لـ30 كرسياً

وبدوره، أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن قيادات الحزب في حالة انعقاد دائم للتجهيز لخوض انتخابات مجلس النواب على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب يمتلك كوادر مؤهلة بشكل جيد سيدفع بهم في العملية الانتخابية ولدينا طموح كبير لتحقيق الفوز بمقاعد تليق بالحزب وسندفع بـ30 مرشح في الدوائر الفردية.

وتابع أن لجنة انتخابات الحزب تدرس الترشيحات للاستقرار على المرشحيين النهائيين الذين سيخوضون الانتخابات باسم الحزب وسكونوا من الكفاءات في العمل السياسي بجانب الشباب والمرأة.

"الوفد" يقر المشاركة مع القائمة الوطنية

وبعد مناقشات لعدة أيام، استقر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً.

وعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء الاثنين امتد إلى الثلاثاء برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية، انتهى بمطالب عدد من الأعضاء لتأجيل القرار لموعد آخره غدًا الخميس.

وبعد مناقشات بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لحسم القرار النهائي باستكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا تأجيل القرار لموعد آخره غدًا الخميس، انتهى الرأي بالموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية وعدم الانسحاب.

وكان حزب الوفد قد شهد على مدار الثلاثة أيام الماضية انقسام بين قيادات الحزب بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، حيث كان البعض يتجه للانسحاب، بينما تمسك آخرون بالاستمرار في القائمة.

جاء ذلك عقب تصاعد حالة من الغضب داخل حزب الوفد بسبب قلة عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وفوض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، في رئاسة اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي انعقد على مدار يومي الأثنين والثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه والذي انتهى إلى الاستمرار في القائمة.

ويشارك في القائمة الوطنية 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن وهم: الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وحدَّد قانون مجلس النواب عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات وهي أن يكون سن المرشح 25 سنة، ومصري الجنسية، ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وحاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب أيام 21 و 22 و 23 أكتوبر للمصريين في الخارج، على أن يصوت المصريون في الداخل يومي 24 و 25 أكتوبر المقبل.