استقالة واعتصام.. انتخابات النواب تشعل خلافات الوفد والمصريين الأحرار

فيما تستعد الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها أكتوبر المقبل، تفجرت الخلافات داخل حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار، فالأول حائر بين مواصلة التفاوض مع القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعده، ومطالب بعض قياداته الانسحاب، والثاني شهد استقالة رئيس الهيئة البرلمانية بعد رئيس الحزب دخول التحالف الانتخابي.

ويشارك 12 حزبا حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهم: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وانعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد مساء أمس للتشاور حول مشاركة الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد مطالبة عدد من قيادات الوفد بالانسحاب من القائمة بسبب قلة عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب.

وأثناء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلن راضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية لشباب الحزب الدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام داخل مقر الوفد الكائن في شارع بولس حنا بمنطقة الدقي.

وفي محاولات لاحتواء الموقف، تدخل طارق تهامي ومحمد فؤاد وعبدالعزيز النحاس أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لإثنائه عن قرار الاعتصام، إلا أنّ شامخ أصر على موقفه وانضم له أشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد في الجيزة، ومحمد مجدي فرحات رئيس لجنة شباب الوفد بالقاهرة.

وطالب المعتصمون داخل مقر حزب الوفد، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة لمقر الحزب للتشاور معه حول حقيقة حصول الوفد على عدد قليل من المقاعد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وأسباب إخفاق الحزب في انتخابات الشيوخ.

وانتهى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد مساء أمس، إلى تمسك المجتمعون برئاسة النائب فؤاد بدراوي إلى مواصلة تفاوض قيادات الحزب مع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لزيادة عدد مقاعد الوفد، وسط مطالب من البعض متمسكة بضرورة الانسحاب.

وفوضت الهيئة العليا للحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب للتفاوض بشأن عدد مقاعد الحزب بالقائمة الوطنية بجانب الفردي، على أن تنعقد الهيئة مساء اليوم لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة من عدمه.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، عن أنّ المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، سيحضر اجتماع اليوم بمقر ائتلاف دعم مصر البرلماني، للتشاور حول عدد مقاعد الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت أنّ دعوة قيادات ائتلاف دعم مصر أبوشقة للاجتماع، جاء بعد تصاعد اعتراض أعضاء الهيئة العليا للحزب على عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب في القائمة.

وفي السياق ذاته، قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنّ ما حدث أمس من إعلان أحد الأعضاء الاعتصام داخل مقر الحزب أثناء انعقاد الهيئة العليا هو عصبية زائدة من شباب الوفد على حزبهم.

وأضاف بدراوي، لـ"الوطن"، أنّ شباب الحزب غضبوا من أجل الحزب وحتى لو ناموا داخل مقر الوفد فهو بيتهم، مؤكدا أنّ انعقاد الهيئة العليا اليوم يأتي استكمالا للمناقشات حول ملف الانتخابات للوصول إلى قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية.

وتابع أنّ المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، هو المسؤول عن التفاوض مع القائمة الوطنية حول مقاعد الوفد منذ بداية الإعلان عن تشكيل القائمة بمشاركة الأحزاب الآخرى وحتى الآن، مشددا على أنّ ملف الانتخابات بالكامل مع رئيس الحزب.

وتفجرت الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار، عقب استقالة الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بسبب رفض الدكتور عصام خليل رئيس الحزب دخول القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وبحسب ما جاء في استقالة أبوالعلا، أن إدارة خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة، تسببت في إضعاف الحزب، واصفاً قرارات رئيس الحزب بالانتحار السياسي ولو استمر بنفس النهج سيتحول لجمعية تعاونية.

وعدد أبوالعلا أسباب استقالته من الحزب وهي تخلص رئيس الحزب من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية للحزب من 64 نائبا إلى 9 نواب، وغلق كثير من المقرات مما أثر على نشاط الحزب في الشارع.

وحمل أبوالعلا، عصام خليل مسؤولية ما وصل الحزب إليه، معتبرا أنّ حزب المصريين الأحرار تحول من خلال إدارة خليل إلى حزب عصام خليل ومن حوله.

وأكد أبوالعلا أن رئيس الحزب رفض دخول القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع الأحزاب الأخرى بخصوص الانتخابات، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي.

وفي المقابل، رد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قائلا: لا مجال للجدال ولا السجال ونشكر أبوالعلا ونسأل لماذا لم يستقيل قبل عام طالما يرى أننا لسنا نظاما غير مؤسسى على خلاف الواقع.

وأكد خليل أنّه رغم لديه صلاحية اتخاذ القرارات من خلال لائحة النظام الأساسي للحزب إلا أنّه فضل طرح الأمر الخاص بالانتخابات أمام الهيئة العليا للحزب لاتخاذ قرار بشأنها.

وتابع أنّ الهيئة العليا قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الوطنية وعلى الدوائر الفردية على مستوى المحافظات، وسندفع بكوادر بالانتخابات لديها برامج ورؤى وهدفنا الأول خدمة مصر فى ظل الظروف الراهنة.

وانعقدت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار مساء أمس، وقررت بالإجماع المشاركة في انتخابات مجلس النواب من خلال القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبا آخر والتنسيق معها على المقاعد الفردية.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.