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عاجل.. الوفد يقرر خوض انتخابات النواب في القائمة الوطنية

كتب:

محمد حامد
03:03 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حزب الوفد

حزب الوفد

بعد مناقشات لعدة أيام، استقر حزب الوفد على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً.

وعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء أمس، واستمر اليوم، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً، انتهى بمطالب عدد من الأعضاء لتأجيل القرار ليوم الخميس.

وبعد مناقشات بين قيادات الحزب انتهى الرأي اليوم بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا تأجيل القرار لموعد آخره غدًا الخميس، بالموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب.

ويشارك 12 حزباً في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وهي: مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

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