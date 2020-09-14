الشعبية والقدرة المالية شروط حزبية في مرشحي انتخابات النواب

في إطار استعدادها لخوض مارثون انتخابات مجلس النواب، تعكف الأحزاب في الوقت الراهن على دراسة طلبات الترشح ومراجعتها تمهيداً لتحديد المرشحين النهائيين الذين سيدفعوا بهم في السباق الانتخابي.

واشترطت الأحزاب عدة معايير يجب توافرها في المرشحين الذين يرغبون خوض الانتخابات وهي: حسن السمعة والسير والسلوك، والشعبية في الدائرة الانتخابية، والقدرة المالية، والإلمام بالأدوات البرلمانية.

الخميس.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من الخميس المقبل وحتى 26 سبتمبر الجاري، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها داخل مصر 24 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب جاهز لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بمختلف المحافظات وعلى مستوى القائمة الوطنية الموحدة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى.

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن"، أن الحزب يجهز حالياً أسماء الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الفردية وسيتم عرضها على لجنة الانتخابات بالحزب والهيئة العليا لانتقاء أفضل العناصر للدفع بهم في السباق الانتخابي.

وأكد أن الحزب حدد معايير يجب توافرها في المرشح بجانب الشروط التي أقرها القانون، وهي التمتع بحسن السمعة، والشعبية في الدائرة التي سيخوض عليها المنافسة الانتخابية، والقدرة المالية للإنفاق على حملته الانتخابية، والتمتع بالكفاءة في العمل السياسي والبرلماني.

وفي ذات السياق، قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن لجنة انتخابات الحزب تعكف في الوقت الراهن على دراسة طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقدمة من امناء المحافظات.

وأكد عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب سيعمل على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بطلبات للترشح والذين ينطبق عليهم الشروط التي حددها الحزب وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للحزب منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع أن الحزب حدد معايير يتم من خلالها اختيار المرشحين حيث يجب أن يتمتع مرشح الحزب في الانتخابات بحسن السير والسلوك والشعبية والتأثير في دائرته الانتخابية ويكون لديه القدرة المالية ويؤمن بمباديء الحزب، ولديه القدرة على العمل السياسي ودراية كاملة بكيفية استخدام الأدوات البرلمانية.

من جانبه، قال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب لجنة انتخابات الحزب ستدرس جميع طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات وستقوم بمراجعتها للاستقرار على الترشيحات النهائية التي سيدفع بهم الحزب في المنافسة الانتخابية.

وأضاف عبدالحميد لـ"الوطن"، أن الحزب حدد معايير في المرشحين وهي يجب أن يتمتع المرشح بالشعبية داخل دائرته وحسن السير والسلوك ويكون لديه القدرة على العمل السياسي والبرلماني والتواصل مع الشارع.

وبدوره، أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب من خلال الدفع بكوادر شابة ونسائية وقيادات بالحزب في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن الحزب في مرحلة المراجعة لطلبات الترشح لانتقاء أفضل العناصر التي استوفت شروط الترشح التي أقرها القانون ومعايير حسن السمعة والشعبية والقدرة المالية التي حددها الحزب.

وحدَّد قانون مجلس النواب عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات وهي أن يكون سن المرشح 25 سنة، ومصري الجنسية، ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وحاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب الذي يُشكَّل من 568 عضوًا، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.