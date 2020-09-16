عبدالغفار: التعليم يعتمد على مواهب الطلاب وليس المنشآت فقط

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم ليس فقط منشآت تعليمية في الطب، الهندسة، الآداب، والعلوم لكنها أيضا معنية باستخراج مواهب الطلاب ويكون هناك تشكيل لوجدان الطلاب فنيا، اجتماعيا، وثقافيا.

وأكد عبدالغفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، أن الطلاب المصريين لديهم طاقات إبداعية كبيرة سواء في الفنون المسرحية، النثر، الثقافة، الإخراج، الرسم والنحت وبالتالي جامعة حلوان معروفة بأنها جامعة فنية وأول جامعة تطبق النظم التكنولوجية.

وأضاف، أنه كان لا بد أن يكون هناك متحف للتراث والثقافة لذلك تم عمله والتي سيتم افتتاحه اليوم التابع لجامعة حلوان.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.