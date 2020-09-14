أخبار البنوك.. إزاي تقدم على قرض أو بطاقة ائتمان أونلاين من بنك CIB؟

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إتاحة التقديم على البطاقات الائتمانية والقروض "أونلاين"، والانضمام لعالم CIB Plus.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، طريقة التقديم على طلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية أونلاين من بنك CIB على النحو التالي:

مزايا خدمة CIB Plus

- التعامل مباشرةً مع مسئول مصرفي خاص لعملاء CIB​​ Plus للإجابة على جميع استفساراتك المالية.

- باقة خاصة من المنتجات والخدمات المالية الحصرية لمساعدتك في استثمار أموالك.

- الاستمتاع بمجموعة من الخدمات غير المالية حتى تتمكن من الاستمتاع بحياة أفضل.

- الاستمتاع بخدمات CIB Plus سواء داخل مصر أو من أي مكان حول العالم.

طريقة التقديم على القرض أو البطاقة الائتمانية أونلاين

- يمكن للعملاء الدخول من هنــــــا للتقديم على قرض، أو من هنــــــا للتقديم على بطاقة ائتمانية.

- يمكن للعميل عند التقديم أونلاين الحصول على خصم يصل إلى 50% على المصاريف الإدارية للقرض وبطاقة الائتمان، دون مصاريف إصدار السنة الأولى.

- يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي أو تسهيل ائتماني لحساب جاري مدين أو تمويل عقاري عن طريق إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والمدينة والمنطقة وتحديد الدخل الشهري وإدخال مبلغ القرض المطلوب واختيار جهة العمل والمسمى الوظيفي.

- أما للتقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان يجرى إدخال بعض البيانات الأساسية أيضًا مثل الاسم والرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والمدينة والمنطقة وتحديد ما إذا كنت عميل بالبنك أم لا، وتحديد الدخل الشهري واختيار نوع الكارت ونوع الاشتراك في الحساب وتحديد جهة العمل والمسمى الوظيفي.

علمًا بأنه يحق للبنك قبول أو رفض هذا الطلب وفقًا لما تقتضيه الشروط والأحكام وبعد تقديم كل المستندات المطلوبة.