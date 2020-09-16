لاشين إبراهيم عن انتخابات الشيوخ: الشعب أبى أن يوقفه الوباء عن الحياة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدستور المصري رسخ للقيم الديمقراطية، وفعّل الحق في المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 وافق الشعب على تعديلات الدستور باستفتاء شعبي، حيث استحدثت غرفة ثانية للبرلمان سميت بـ"مجلس الشيوخ".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي، أنه "خلال الأيام القليلة الماضية وفقنا بفضل الله في إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، رغم ظروف الوباء التي يجتاح العالم وهذا قدر مصر، وهذا شأن شعبنا الوفي الأبي الذي يفي دائمًا بعهده مع وطنه، ويأبى أن يوقفه الوباء عن الحياة، أو أن يثنيه خوفه عن استكمال المسيرة".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه لم يكن على أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي إلا مواصلة الليل بالنهار والعمل اليومي لأوقات طوال، فلم يتوقف يومًا بسبب عطلة رسمية أو حاجة ماسة لراحة بدنية كي تخرج الانتخابات بالصورة التي خرجت عليها.

وتابع: "دعونا الناخبين للاقتراع، وأعلنا فتح باب الترشح، وتلقينا طلبات الترشح، وقمنا بفحصها وإعلان قائمة بها، وأدرنا تلك الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم وسط أعلى معايير الشفافية، وأجرينا المرحلة الأولى من الانتخابات داخل مصر وخارجها، وأعلنا انتهاء جولة الأولى من مجلس الشيوخ، واليوم نُعلن انتهاء جولة الإعادة ونتائجها".