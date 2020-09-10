لاشين إبراهيم: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي "النواب"

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى أبناء مصر في الخارج، قائلًا إن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم، حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم، حال تواجدهم في دول إقاماتهم، إيمانا بدورهم في بناء مصر وسعيهم الدائم لرفعتها.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "بذلنا كل جهد ممكن، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية، من أجل تمكينكم من الإدلاء بأصواتكم، بما يؤثر عليكم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقاماتكم، ويحفظ لإجراءات الإقتراع سريتها ونزاهتها، فأقبلوا على المشاركة واختاروا من يمثلكم في مجلس النواب".

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى الشباب، بأن يغتنم استحقاق انتخابات مجلس النواب، ليثبت حضوره فيه مترشحًا وناخبًا، معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر ومستقبل وطنه.

وتابع: "لا نريد الانتخابات المقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز بالمقاعد، بل تسابقًا من أجل ترجيح أفضل البرامج، وخيرة النخب، الجديرة بالنيابة عن الشعب بكفاءة، من أجل الوصول إلى مجلس نيابي جدير بالنجاحات التي تليق بمصر، وإن الهيئة على يقين من الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وفاءً بقسمنا باحترام الدستور والقانون، وبوازع من ضمير القاضي وتجرده، وحياده لتخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر وآمال، وطموحات شعبنا، ونلتزم بالفصل في التظلمات، التي تقدم إلينا بعدالة القاضي وحياده، وأن نعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء".

وشدد، على أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث سيكون هناك قاضٍ لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب مندوب للمترشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة.