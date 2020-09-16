محافظ الإسكندرية: نفذنا 1285 حالة إزالة فورية لعقارات مخالفة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة لحظية من جميع قيادات المحافظة لأعمال تلقي طلبات التصالح لتيسير الإجراءات على المواطنين، تزامنًا مع استمرار أعمال اللجان المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة.

وأكد المحافظ في تصريح صحفي اليوم، أن تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين مستمر علي مدار اليوم، ويمتد من الثامنة صباحا حتي أوقات متأخرة من الليل، وسط توفير شوادر وكراسي للمواطنين وكبار السن خلال انتظارهم، كما تقرر زيادة عدد العاملين بالمركز لإرشاد وتوجيه المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح.

وأضاف الشريف أن المحافظة اتخذت عدة تسهيلات للمواطنين، مشيراً إلى أنه أصدر القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪؜ بدلا من ٢٥٪، استجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض.

وأكد استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح التي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ شهدت وصول عدد قرارات الإزالة إلى ٢٣٥٨ قرارا، نفذنا منها ١٦٤٥قرارا، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي دشنتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف في المهد.