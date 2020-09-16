دورة لإعداد المعلم عبر الفيديو الكونفرانس بتربية سوهاج

دورة لإعداد المعلم عبر الفيديو الكونفرانس بتربية سوهاج
كتب:
خالد الغويط
10:31 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج، لأول مرة "الدورة "55 لإعداد المعلم الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن خطة الجامعة لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الوسائل التعليمية الحديثة.
وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في تصريح صحفي اليوم، إن إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.
وأوضح "عزيز" أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو إعداد المعلم الجامعى إعداداً مهنياً لتمكينه من طرق التدريس الحديثة، بالاضافة الي إطلاعه على الجوانب المهنية والقانونية والتكنولوجية ومستحدثاتها المتعلقة بمهنية التعليم و اكتسابه عدد من التدريبات العملية.
واضاف الدكتور خالد عمران، عميد الكلية، أن هناك عدد من التعليمات على المشاركين بالدورة الإلتزام بها، ومنها إرسال الإسم الرباعي ورقم الواتساب على البريد الإلكتروني، وإرسال رابط الدخول إلى الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس وهو ( walaamoslem462@yahoo.com)، وسيتم إرسال رابط الدخول( wbex cisco) للمشاركين في الدورة عبر الواتساب، مضيفاً انه لابد من حضور المتدرب مدة الدورة كاملة وإلا سيتم اعتباره غائباً، وفي حالة التغيب أكثر من مرة يتم حرمان المتدرب من الحصول على شهادة اجتياز الدورة، الي جانب ضرورة التفاعل والمشاركة مع المحاضر أثناء التدريب، وسيتم تسجيل التدريب والمشاركات كإثبات حضور.
وأضاف "عمران" ان برنامج الدورة التدريبية يتضمن عددًا من الموضوعات وهي الاتجاهات الحديثة في نظم التعليم الجامعي، مستحدثات تكنولوجيا التعليم ودورها في تطويرالتعليم الجامعي، البحث العلمي الواقع والمأمول( أنواعه – مواصفاته – كيفية إعداده)، التعليم الجامعي ودوره في خدمة المجتمع، بالاضافة الي تصميم الاختبارالجيد وإعداد جدول المواصفات والأنشطة الطلابية ودعم العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن المتدربين سيلتزمون بالحضور الفعلي لمقر الكلية بالمقر الجديد للجامعة، في اليوم الخاص بالجانب العملي للتدريس المصغر، وفي حالة عدم الحضور سيحرم من اجتياز التدريب.