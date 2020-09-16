دورة لإعداد المعلم عبر الفيديو الكونفرانس بتربية سوهاج

تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج، لأول مرة "الدورة "55 لإعداد المعلم الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدءاً من يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري، ضمن خطة الجامعة لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الوسائل التعليمية الحديثة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في تصريح صحفي اليوم، إن إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

وأوضح "عزيز" أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو إعداد المعلم الجامعى إعداداً مهنياً لتمكينه من طرق التدريس الحديثة، بالاضافة الي إطلاعه على الجوانب المهنية والقانونية والتكنولوجية ومستحدثاتها المتعلقة بمهنية التعليم و اكتسابه عدد من التدريبات العملية.

واضاف الدكتور خالد عمران، عميد الكلية، أن هناك عدد من التعليمات على المشاركين بالدورة الإلتزام بها، ومنها إرسال الإسم الرباعي ورقم الواتساب على البريد الإلكتروني، وإرسال رابط الدخول إلى الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس وهو ( walaamoslem462@yahoo.com)، وسيتم إرسال رابط الدخول( wbex cisco) للمشاركين في الدورة عبر الواتساب، مضيفاً انه لابد من حضور المتدرب مدة الدورة كاملة وإلا سيتم اعتباره غائباً، وفي حالة التغيب أكثر من مرة يتم حرمان المتدرب من الحصول على شهادة اجتياز الدورة، الي جانب ضرورة التفاعل والمشاركة مع المحاضر أثناء التدريب، وسيتم تسجيل التدريب والمشاركات كإثبات حضور.

وأضاف "عمران" ان برنامج الدورة التدريبية يتضمن عددًا من الموضوعات وهي الاتجاهات الحديثة في نظم التعليم الجامعي، مستحدثات تكنولوجيا التعليم ودورها في تطويرالتعليم الجامعي، البحث العلمي الواقع والمأمول( أنواعه – مواصفاته – كيفية إعداده)، التعليم الجامعي ودوره في خدمة المجتمع، بالاضافة الي تصميم الاختبارالجيد وإعداد جدول المواصفات والأنشطة الطلابية ودعم العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن المتدربين سيلتزمون بالحضور الفعلي لمقر الكلية بالمقر الجديد للجامعة، في اليوم الخاص بالجانب العملي للتدريس المصغر، وفي حالة عدم الحضور سيحرم من اجتياز التدريب.