ورشة عمل عن تطبيقات التواصل عن بُعد في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "كيفية إستخدام تطبيقات التواصل عن بعد في التعليم"، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، يوم الخميس المقبل، الموافق ١٧سبتمبر الجاري.

وقال عزيز إن الهدف من ورشة العمل هو تقديم الدعم الفني والتدريب التقني للمجتمع الأكاديمي والبحثي بالجامعة والشرح العملي لأشهر تطبيقات التواصل عن بُعد، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد توفيق مقرر لجنة المؤتمرات بالجامعة، سيشرف على ورشة العمل ويحاضر فيها المهندس صلاح حامد، أمين قسم الحاسب الألي بالمحافظة.