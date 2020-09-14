رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال امتحانات التعليم المفتوح

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج امتحانات السنة النهائية لطلاب التعليم المفتوح ببرامج كليات التجارة، الآداب والحقوق، وذلك بمجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة، يصاحبه الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات تتم بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب وتوافر الخدمات الطبية، والعمل على تذليل المعوقات التى قد تطرأ على سير الامتحانات.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن 610 وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات، والتي بدأت أولى أيامها بالأمس، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري، مضيفا أن الامتحانات تتم يوميا على فترتين من الساعة 9 إلى 11 صباحًا، ومن الساعة 12 إلى 2 ظهرًا.