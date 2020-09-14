رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب "هندسة" و"حاسبات"

رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب "هندسة" و"حاسبات"
كتب:
خالد الغويط
07:05 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بالأمس، جانبا من البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الهندسة، طبقاً للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات، وذلك لطلاب وخريجى كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية والدكتور صفوت رمزي مدير أكاديمية سيسكو بالكلية.
وأوضح عزيز أن البرتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات يهدف الي تدريب شباب المحافظة من الخريجين والطلاب على أمن المعلومات وتكنولوجيا الشبكات، مؤكداً أن الجامعة تحرص على إعداد كوادر مؤهلة فى هذا المجال الحيوى، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي .
وأضاف الدكتور صفوت رمزي ان البرنامج التدريبي يضم عدد من الدورات التدريبية المتتالية حيث بدات اليوم اول دورة، وتضم 70 متدربا ومتدربة، بواقع 60 ساعة تدريبية لكل منهم، يعقبه إجراء امتحان إلكتروني على موقع سيسكو أكاديمي، حيث يحصل من يجتازه على شهادة معتمدة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج وسيسكو أكاديمي.