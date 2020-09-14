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رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب "هندسة" و"حاسبات"

كتب:

خالد الغويط
07:05 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بالأمس، جانبا من البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية الهندسة، طبقاً للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات، وذلك لطلاب وخريجى كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية والدكتور صفوت رمزي مدير أكاديمية سيسكو بالكلية.

وأوضح عزيز أن البرتوكول الموقع مع المعهد القومي للاتصالات يهدف الي تدريب شباب المحافظة من الخريجين والطلاب على ‎أمن المعلومات وتكنولوجيا الشبكات، مؤكداً أن الجامعة تحرص على إعداد كوادر مؤهلة فى هذا المجال الحيوى، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي .

وأضاف الدكتور صفوت رمزي ان البرنامج التدريبي يضم عدد من الدورات التدريبية المتتالية حيث بدات اليوم اول دورة، وتضم 70 متدربا ومتدربة، بواقع 60 ساعة تدريبية لكل منهم، يعقبه إجراء امتحان إلكتروني على موقع سيسكو أكاديمي، حيث يحصل من يجتازه على شهادة معتمدة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج وسيسكو أكاديمي.

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