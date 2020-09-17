حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية غامضة، كما أنه واقعي وطموح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للسفر أو للمغامرة وتميل للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.