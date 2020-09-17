حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لديه حس فكاهي، كما أنه مخلص لمن يحب، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمر الحريري، ويوافق تاريخ ميلاده 12 فبراير.